Энергетики приняли участие в акции «Собери ребенка в школу»

Молодежный актив АО «Омск РТС» принял участие в социальной акции «Собери ребенка в школу». В августе прошел сбор канцелярских товаров и денежных средств для ребят из многодетных семей, социально незащищенных, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На собранные средства были приобретены ранцы и канцелярские принадлежности, которые так необходимы ребятам в школе – тетради, альбомы, ручки, карандаши, линейки и многое другое. В конце августа Молодежный актив АО «Омск РТС» передал гуманитарные посылки организаторам акции – администрации Центрального округа города Омска.

Администрация ЦАО, в свою очередь, выразила большую благодарность компании и отметила активную социальную позицию Молодежного актива «Омск РТС».

- Мы стараемся участвовать в городских и областных мероприятиях, особенно если дело касается помощи или поддержки того, кто оказался в беде. Первое сентября – праздник, который должен быть у каждого ребенка, независимо от положения и финансовых возможностей семьи. Поэтому мы сразу подключились к акции, чтобы доставить детям эту радость и подарить им хороший настрой на будущий учебный год, - отметил председатель Молодежного актива Кирилл Савин.

Также ежегодно акцию поддерживает и АО «ТГК-11». При поддержке профсоюза компании в рамках акции «Собери ребенка в школу» были переданы канцелярские принадлежности для омских детей.