В Омске пройдут гидравлические испытания со 2 по 10 сентября

АО «Омск РТС» сообщает:

- с 09.00 02.09.2021 до 20.00 03.09.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Южного и Западного лучей ТЭЦ-3 без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы: Нефтезаводская, 50 лет Профсоюзов, Губкина.

- с 09.00 до 20.00 03.09.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы: Губкина, Комбинатская, Заводская, Химиков, Светлая, ст. «Каучук», СНТ «Строитель».

- с 10.00 06.09.2021 до 20.00 10.09.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Ермака, 20 лет РККА, 4-я Линия.

- с 10.00 06.09.2021 до 20.00 10.09.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» трубопроводов Восточного и I Южного лучей ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 20 лет РККА, Куйбышева, Успенского, Красных Зорь, 5-я Линия, Чкалова, Стачечная, Пушкина, Маршала Жукова, Слободская, Степная, Декабристов, Учебная, Думская, Лермонтова, Броз Тито, Карла Маркса.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.