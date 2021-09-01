Глава Омской области усилил свои позиции в рейтинге губернаторов

За два месяца губернатор Омской области усилил свои позиции, в связи с чем федеральные эксперты определили его на 9-ю строчку рейтинга, оставив позади губернатора Санкт-Петербурга Беглова и главу Московской области Воробьева.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Федеральные эксперты оценивали работу губернаторов в июле и августе 2021 года. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Тройка лидеров в рейтинге осталась неизменной по сравнению с предыдущим исследованием. Ее составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Губернатор Омской области Александр Бурков занимает 9-ю строчку, поднявшись за два месяца на одну строчку. Глава региона обошел губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главу Московской области Андрея Воробьева.

Федеральные эксперты отмечают неослабляемое внимание Александра Буркова к вопросам хозяйственной жизни, несмотря на приближение электорального цикла к точке наивысшего напряжения.

Один из весомых показателей этого – вхождение Омской области в топ-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики. Наблюдатели высоко оценивают подписание Александром Бурковым соглашения о строительстве в области крупнейшего транспортно-логистического центра c грузооборотом 200 тыс. тонн в год для контейнерных поездов. Тем самым регион претендует на то, чтобы стать эффективным грузовым хабом, соединяя Дальний Восток, Юго-Восточную Азию, Сибирь и Европу.

Помимо этого, глава региона обсудил с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым восстановление речного судоходства на Иртыше. Александр Бурков добился выделения региону рекордного транша на строительство дорог в глубинке. Область лидирует по объему привлеченных средств на проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»: Минсельхоз РФ выделил ей на эти цели 655,5 млн руб. из 8,5 млрд руб., распределенных между регионами.

Среди инициатив губернатора, имеющих межрегиональный характер, эксперты особо отметили акцент, сделанный Александром Бурковым на нелегальном экспорте зерна. Эта проблема характерна для всех граничащих с Казахстаном регионов.

«Александр Бурков грамотно использует возможности личной коммуникации с федеральным руководством, — подчеркивают эксперты. — Губернатор и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов во время рабочей встречи обсудили возможность субсидирования строительства и реконструкции газопроводов и распределительных сетей для подключения жилого сектора и предприятий. Министр сообщил также, что правительство страны приняло решение выделить Омской области дополнительные средства для обновления городского транспорта, работающего на дизельном и бензиновом топливе, на троллейбусы и газомоторные автобусы, что позволит снизить объем вредных выбросов. В соответствии с региональным проектом «Чистая страна» в Омске предусмотрена ликвидация свалок на территории города».

Вместе с тем Омская область лидирует в СФО по количеству привитых от коронавируса. Усилия по вакцинации приносят результат: региональный минздрав констатировал в конце августа «откат» коронавирусной инфекции. Некоторые эксперты отметили в связи с этим благоприятное влияние на ситуацию личного примера Александра Буркова, прошедшего вакцинацию в местной поликлинике.