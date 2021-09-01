В Омске на три недели перекроют улицу Добровольского

Почти месяц водителям придется двигаться в объезд. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске из-за ремонта трубопровода перекроют еще одну улицу в центре города. С 6 сентября до 24 сентября движение полностью закроют на улице Добровольского на участке от улицы Яковлева до улицы Кемеровской, сообщили в пресс-службе мэрии.

О перекрытии попросил водоканал, чтобы провести ремонтные работы на участке самотечного канализационного коллектора. Водителей просят с пониманием отнестись к перекрытию и заранее планировать свой маршрут. Почти месяц придется пользоваться объездом по улицам Кемеровской, Красному Пути, Орджоникидзе, Яковлева.