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Общество1 сентября 2021 8:28

В Омске на три недели перекроют улицу Добровольского

Ремонтные работы планируют закончить в сентябре
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Почти месяц водителям придется двигаться в объезд.

Почти месяц водителям придется двигаться в объезд.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске из-за ремонта трубопровода перекроют еще одну улицу в центре города. С 6 сентября до 24 сентября движение полностью закроют на улице Добровольского на участке от улицы Яковлева до улицы Кемеровской, сообщили в пресс-службе мэрии.

О перекрытии попросил водоканал, чтобы провести ремонтные работы на участке самотечного канализационного коллектора. Водителей просят с пониманием отнестись к перекрытию и заранее планировать свой маршрут. Почти месяц придется пользоваться объездом по улицам Кемеровской, Красному Пути, Орджоникидзе, Яковлева.