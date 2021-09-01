В Омске отремонтировали дорогу к садику, где год назад провалился асфальт

В этом учебном году родители смогут без опасений водить детей в садик по этой дороге.

На плачевное состояние дороги к детскому саду в прошлом году в соц сетях пожаловались омичи. Родители сделали фото огромной ямы, которая образовалась на подъезде к детскому саду 112. Асфальт просел у колодца и получилась дыра рядом с тротуаров. Дорогу закрыли, а родителям пришлось водить детей в обход. Так продолжалось около года. Недавно мэрия сообщила, что дорогу отремонтировали. Процесс затянулся из-за подготовки сметной документации. В мае этого года Водоканал провел исследования и выяснил, что просадка грунта произошла из-за вымывания песка.

- Участок был включен еще в апреле этого года по предложению администрации Кировского округа в перечень объектов для проведения аварийно-восстановительного ремонта городских дорог. Необходимо отметить, что дорога сейчас находится в удовлетворительном состоянии, провалов, требующих незамедлительного ремонта, там не было выявлено. Планируемый ранее текущий ремонт дорожного полотна на этом участке будет выполнен до 15 октября текущего года, до конца дорожного сезона, - отметили в пресс-службе мэрии.