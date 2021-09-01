В Омске сократили количество мест в ковидных госпиталях

Третья волна коронавируса уже больше месяца не ослабевает в Омской области. Напряжённый год многому научил медиков, сейчас механизм лечения отлажен. Об этом говорит и количество сократившихся мест в ковидных госпиталя. Их в третью волну стало меньше, чем было в первую и вторую, отметил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Абрамович.

Он подчеркнул, что для ковидных больных в Омских больницах оборудованы разные койки. Для больных с тяжёлыми симптомами доступно 1986 мест в 8 больницах, а для долечивания пациентов используют 740 мест в 3 медучреждениях. Всего в омских больницах под больных коронавирусом отведено 3526 коек.