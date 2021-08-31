Омич, потерявшийся в лесу из-за шишек, сам вышел к людям

Сельчанин сам вышел из лес к людям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в полицию обратились два приятеля из Тарского района. Они рассказали, что 27 августа собирали в лесу кедровые шишки, но третий участник сборов не вернулся к назначенному времени. Они пробовали найти приятеля самостоятельно, но не смогли.

Как рассказали в пресс-службе полиции, шишкарь нашелся сам. Оказалось, что мужчина несколько ночей провел в лесу, а вечером 30 августа вышел к деревне Пихтовое. Когда он понял, где находится, смог приблизительно понять, как вернуться обратно. В лесу он встретил товарищей, которые продолжали участие в спасательной операции. Они-то и отвезли его в ближайшую деревню, а также сообщили полиции и медикам. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В спасательной операции участвовали 10 сотрудников полиции и добровольцы из окрестных сел.