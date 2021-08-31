Дорогу на Казахстан в Омской области отремонтировали раньше срока

Ремонт уже закончили. Теперь дорога на автомобиле до Казахстана станет комфортнее. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Активный ремонт дорог проходит не только в Омске, но и в области. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, досрочно в этом году сдали участок проблемной трассы «Омск - Одесское - граница республики Казахстан». Водители часто жаловались на качество асфальта, но теперь у них не должно остаться для этого причин.

- Работы выполнялись комплексно. Основание было укреплено методом холодного ресайклинга. Затем было уложено два слоя асфальтобетонного полотна. Также щебеночно-песчаной смесью укреплены обочины, установлены 19 знаков дорожного движения и 100 сигнальных столбиков. На завершающем этапе нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком со светоотражающими шариками, - отметил директор Управления дорожного хозяйства Омской области Динар Курманов.

Согласно контракту все работы должны были закончить до 15 октября, но успели гораздо раньше. Ремонт проходил по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».