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Общество31 августа 2021 16:07

Дорогу на Казахстан в Омской области отремонтировали раньше срока

Подрядчики справились быстрее на 1,5 месяца
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ремонт уже закончили. Теперь дорога на автомобиле до Казахстана станет комфортнее.

Ремонт уже закончили. Теперь дорога на автомобиле до Казахстана станет комфортнее.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Активный ремонт дорог проходит не только в Омске, но и в области. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, досрочно в этом году сдали участок проблемной трассы «Омск - Одесское - граница республики Казахстан». Водители часто жаловались на качество асфальта, но теперь у них не должно остаться для этого причин.

- Работы выполнялись комплексно. Основание было укреплено методом холодного ресайклинга. Затем было уложено два слоя асфальтобетонного полотна. Также щебеночно-песчаной смесью укреплены обочины, установлены 19 знаков дорожного движения и 100 сигнальных столбиков. На завершающем этапе нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком со светоотражающими шариками, - отметил директор Управления дорожного хозяйства Омской области Динар Курманов.

Согласно контракту все работы должны были закончить до 15 октября, но успели гораздо раньше. Ремонт проходил по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».