Представители омской науки и IT- отрасли приняли участие в Форуме «АРМИЯ – 2021»

Представители омского Центра обработки данных CoreDataNet - директор ЦОДа Сергей Барановский и заместитель директора Наталья Орлова вместе с Павлом Прудниковым, проректором по научной работе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, стали участниками Международного военно-технического Форума «Армия-2021», прошедшем в Москве.

В Форуме ежегодно участвуют сотни предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая крупнейших производителей специальной автотехники, разработчиков передовых инженерных решений и программного обеспечения, представителей энергетики, аэрокосмической отрасли, высшего образования, медицины и других отраслей экономики.

В рамках научно-деловой программы Форума активно обсуждались темы, касающиеся национальной безопасности страны. В том числе, речь шла и о реализации на территории Сибирского Федерального округа проекта по созданию распределенного государственного центра коллективного пользования «Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, хранения и обработки данных» (РГЦКП «СНЦ ВВОД»).

Главная цель проекта - формирование суперкомпьютерной вычислительной сети, которая охватит Новосибирск, Томск и Омск. В каждом из трех регионов будет локализован свой сегмент узла будущей сети: в Новосибирске - суперкомпьютерный дата-центр первого уровня, в Томске - дата-центр второго уровня, резервный для новосибирского, а в Омске – дата-центр третьего уровня, призванный решать вспомогательные задачи. Единая разветвленная суперкомпьютерная сеть должна стать каркасом для обработки данных и создания цифровых двойников регионов, а также платформой для принятия управленческих решений на уровне всего Сибирского федерального округа.

Активно обсуждались на Форуме и ключевые принципы размещения суперкомпьютерных центров. В частности, говорилось о полной энергонезависимости суперкомпьютерных дата-центров, о высокой степени надежности сохранения данных и доступности вычислительных ресурсов, о важности непосредственной близости суперкомпьютеров к источникам и потребителям больших данных (уникальные научные установки, ситуационные центры субъектов РФ).

Инициатором и куратором масштабного проекта выступает Федеральный Исследовательский Центр Информационных и Вычислительных Технологий (г. Новосибирск). Презентацию проекта на форуме «Армия-2021» провел врио директора ФИЦ ИВТ (г. Новосибирск) Андрей Юрченко.

В рамках предварительных шагов по реализации проекта на территории Омской области определены потребности нашего региона в высокопроизводительных вычислениях, сформирован региональный Консорциум, в который вошли ведущие вузы и индустриальный партнер проекта - дата-центр CoreDataNet, подготовлен ряд документов, касающийся описательной части.

По мнению Павла Прудникова, Омская область обладает значительными научными и образовательными компетенциями. Однако необеспеченная потребность в суперкомпьютерной инфраструктуре, составляющая у омичей более 90%, является механизмом, сдерживающим программы исследований в регионе, а также негативно влияющим на развитие цифровых компетенций у молодых специалистов. В этой связи, бенефициарами будущего суперкомпьютера могут стать не только члены научного сообщества, но и представители промышленных предприятий. Все желающие получат возможность работы с уникальным инструментом, когда он появится в регионе.

Стоит отметить, что проект РГЦКП «СНЦ ВВОД» поддерживает и Правительство Омской области. Его реализация планируется в 2022-2023 гг. Стоимость всего проекта с учетом разработки и локализации суперкомпьютеров в Новосибирске, Томске и Омске оценивается экспертами в сумму порядка 5,5 миллиардов рублей.