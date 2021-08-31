За сутки в Омске заразились коронавирусом 389 человек

Темпы заражения ковидом в Омской области пока не снижаются. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области коронавирус продолжат активно распространяться. Показатели заболеваемости пока держатся на довольно высоком уровне, около 400 человек в сутки. За прошедший день, по данным минздрава, в Омской области заболели ковидом 389 человек, лечиться дома смогут 334, а 55 отправились в госпитали под круглосуточное наблюдение медиков. С начала пандемии в Омской области уже заразились 73 274 человека.

Выздоровел в регионе за день 331 человек. За все время пандемии медики зафиксировали 53 353 выздоровления.

К сожалению, число летальных случаев также пока не снижается. За сутки умерли 8 пациентов. Всего с начала пандемии в Омской области медики зафиксировали 1984 смерти от коронавируса.

В прививочной компании поучаствовали 574 009 омичей, среди них полностью привиты 478 747 человек.