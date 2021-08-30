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Общество30 августа 2021 14:32

На оперштабе заявили о приближении четвертой волны коронавируса в Омске

Обострение ситуации связывают с окончанием отпусков и началом учебного года
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Кажется, история с коронавирусом не закончится никогда.

Кажется, история с коронавирусом не закончится никогда.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске проходит очередной оперштаб по борьбе с коронавирусом. Предполагается, что там снова будут обсуждать судьбу Дня города. Не исключено, что его опять перенесут – на этот раз на октябрь.

В целом запрет на массовые мероприятия, который введен до 31 августа почти точно будет продлен.

«СуперОмск» приводит мнение представителя Роспотребнадзора Петра Ускова, высказанное на оперштабе. Специалист спрогнозировал приход в Омскую область четвертой волны коронавируса. Специалист связывает обострение эпидемической ситуации с окончанием сезона отпусков и началом учебного года.