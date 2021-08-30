Дождались: на «Старозагородной роще» в Омске появилась новая маленькая остановка

Новая остановка значительно меньше, чем была до этого. Фото: телеграм-канал "Омский форум"

Мы уже рассказывали, что без навеса осталась остановка «Старозагородная роща» в Омске. Его разобрал вместе с павильоном предприниматель, у которого закончился срок аренды земли. Крыша была с киоском одним целым, поэтому исчезли они вместе. В городской администрации ответили, что отвечает за этот участок окружные власти. А в пресс-службе Советского округа заявили, что установка навеса пока только в планах.

Затянули с этим так сильно, что в дело вмешалась прокуратура. Ведомство обязало навес установить до конца лета. И он появился. В едином стиле с другими открытыми остановками в центре города. Навес собран из железного каркаса и стекла. Выглядит конструкция изящно, но она гораздо меньше той, что была до этого. Фотографией поделился телеграм-канал «Омский форум». Омичи в комментариях такую остановку не оценили. Видно, что всем под навесом места не хватит, поэтому некоторые люди продолжают прятаться от дождя под деревьями.