В Омске через суд закрыли незарегистрированную баню с нарушениями

Банный комплекс построили без разрешения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деятельностью банного комплекса на улице 2-я Пригородная заинтересовалась прокуратура Советского округа Омска. После проведенной проверки, следователи выявили множество замечаний. Оказалось, что в бане не было пожарной сигнализации, не оборудовали эвакуационные выходы. Также ее владельцы не зарегистрировались как предприниматели или юридическое лицо, и ко всему прочему построили баню на земле для индивидуальной жилой застройки без необходимого разрешения.

Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения. Суд рассмотрел представленные доказательства и выдал запрет на работу банного комплекса. За исполнением решения суда будет следить прокуратура.