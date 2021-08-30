Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 10:45

В Омске через суд закрыли незарегистрированную баню с нарушениями

В комплексе провели проверку и выявили множество замечаний
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Банный комплекс построили без разрешения.

Банный комплекс построили без разрешения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деятельностью банного комплекса на улице 2-я Пригородная заинтересовалась прокуратура Советского округа Омска. После проведенной проверки, следователи выявили множество замечаний. Оказалось, что в бане не было пожарной сигнализации, не оборудовали эвакуационные выходы. Также ее владельцы не зарегистрировались как предприниматели или юридическое лицо, и ко всему прочему построили баню на земле для индивидуальной жилой застройки без необходимого разрешения.

Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения. Суд рассмотрел представленные доказательства и выдал запрет на работу банного комплекса. За исполнением решения суда будет следить прокуратура.