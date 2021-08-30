Мэр Омска проверила ход ремонта в школе №63 в Нефтяниках

Привести в порядок до 1 сентября

В фокусе внимания мэра Омска Оксаны Фадиной во время очередного объезда Советского округа на прошлой неделе оказалась школа №63 и спортивная площадка, расположенная между жилыми домами по улицам 50 лет Профсоюзов и Магистральной. В этом образовательном учреждении прошлой зимой было не все гладко с отоплением, поэтому мэр позаботилась о том, чтобы школе были выделены средства на ремонт системы отопления, теплового узла и системы вентиляции. 12 млн рублей – столько средств из городского бюджета было выделено на эти цели. Естественно, что мэр хотела лично проконтролировать, как идут работы.

До начала учебного года осталось совсем чуть-чуть и за это время подрядчик обещает закончить работы на первом и втором этажах. А на третьем и четвертом они уже завершились. Когда дети начнут учиться, строители приступят к монтажу теплового узла в подвальном помещении и таким образом не будут не мешать учебному процессу.

Кроме того, Оксана Фадина поставила еще одну задачу – отремонтировать асфальт перед центральным входом другого здания школы и решить проблему с подтоплением двора, где занимаются ученики начальных классов. Об этом мэра попросили родители учеников. Очень важно привести площадку в порядок к 1 сентября, подчеркнула мэр, чтобы торжественная линейка в День знаний прошла в хороших условиях.

Визит мэра привлек внимание местных жительниц. Одни из них – Галина Александровна, попросила Оксану Фадину обратить внимание на школьный бассейн и обязательно включить в программу капремонта и школу №63. Он давно находится в плачевном состоянии и дети не могут там заниматься. Это подтвердила и директора школы №63 Ольга Аникина. Она сказала, что бассейн не работает уже 15 лет, поскольку стены и кровля нуждаются в ремонте. А вот чаша бассейна в порядке.

- В июне Президент России Владимир Владимирович Путин поставил правительству задачу разработать федеральную программу капитального ремонта школ, - подчеркнула Оксана Фадина. - Это очень важная и нужная программа. Сейчас мы определяем перечень школ, которые включим в заявку на получение федерального финансирования для выполнения капремонта.

Вместо пустыря - спортплощадка

На месте хоккейной коробки между домами по улицам 50 лет Профсоюзов и Магистральной уже несколько лет был пустырь. Эту ситуацию необходимо было исправлять. Было принято решение спортплощадку восстановить. Как выполняются работы Оксана Фадина проверила во время рабочей поездки. Положение дел мэра не устроило. Хотя директор городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Потапов сообщил, что сотрудники учреждения уже подготовили участок к началу строительно-монтажных работ, подрядчик сказал, что территория не очищена должны образом. Жители близлежащих домов подтвердили, что площадку расчищали всего один день.

– Срок передачи территории подрядчику истек вчера, а результата нет, - обратилась Оксана Фадина к Алексею Потапову. - Я буду раз в неделю сюда приезжать и лично проверять, как идет работа. Подготовка участка должна быть закончена в кратчайшие сроки, чтобы с понедельника подрядная организация начала работу.

До 16 сентября подрядчик должен обустроить здесь площадку со специальным покрытием для игры в футбол и баскетбол, а также установить комплекс уличных тренажеров. Потом благоустройство прилегающий территории будет продолжено – она находится в списке на голосование по отбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году и к 27 августа 197 голосов, занимая девятое место по Советскому округу.