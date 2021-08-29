ДТП, в котором погибло 2 человека под Омском, заинтересовалась прокуратура

Накануне в Омской области на трассе Омск-Тюмень произошло серьезное ДТП с фурой и иномаркой. В аварии погибли 2 человека и 4 попали в больницу.

Стали известны некоторые подробности случившегося. Оказалось, что на вечерней трассе водитель фуры "Скания" решил совершить обгон из-за чего выехал на встречную полосу. Там он и столкнулся с иномаркой, где и находились все пострадавшие. Двое скончались на месте, а четверо, в том числе дети, попали в больницу.

Аварией заинтересовалась прокуратура. В пресс-службе ведомства рассказали, что проводится проверка законодательства о безопасности дорожного движения. Ее ход, а также ход расследования по уголовному делу, возбужденному в отношении водителя фуры по ч. 5 ст. 264 УК РФ, находится на контроле ведомства.