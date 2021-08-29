А аварии на омской «трассе смерти» погибли два человека

В аварии погибли двое и пострадали 4 ребенка. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне на печально известной дороге Тюмень-Омск произошло очередное смертельное ДТП. Авария произошла в сумерках, около 20:10 вчера, 28 августа. Как сообщили в пресс-службе полиции, сотрудники ГИБДД получили вызов на 451 километр трассы в Крутинский район. Там столкнулись "Скания" и "Тойота Марк-2". От легковушки осталась только груда металлолома. Ее смяло и выбросило с дороги.

В аварии есть пострадавшие. Двое человек скончались на месте, а водитель "Тойоты" и четверо пассажиров, все несовершеннолетние, попали в больницу с различными травмами. По факту аварии проводится проверка, после которой станут ясны все обстоятельства и причины произошедшего.