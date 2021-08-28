В Омской области за год произошло 119 аварий с пьяными водителями

В середине года многие ведомства подводят промежуточные итоги. исключением не стала и Госавтоинспекция по Омской области. В ведомстве подсчитали, что за 2021 года на дорогах региона по вине пьяных водителей произошло 119 ДТП. Возможно, их удалось бы избежать, если бы водители были трезвыми. В этих авариях травмы разной степени тяжести получили 170 человек, а погибли 19.

Чтобы обратить внимание водителей на проблему, специалисты Госавтоинспекции провели профилактические рейд по омским дорогам. Водителям рассказали об опасностях нетрезвого вождения и подкрепили свои слова данными статистики. Многие водители были удивлены такими цифрами.

Водителям напомнили, что штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 30 тысяч рублей, а повторное нарушение может обернуться лишением прав до 2 лет.