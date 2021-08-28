Осенью омский Местромост частично перекроют из-за ремонта

На ремонт моста готовы выделить 3 миллиона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске серьезно подошли к вопросу ремонта мостов. Уже несколько лет приводят в порядок проезжую часть Ленинградского моста, там меняют деформационные швы. В 2022 году обещают приступить к капитальному ремонту. Такой уже провели на Юбилейном мосту несколько лет назад. В этом году начали ремонт и на Комсомольском мосту, там рабочие меняют асфальт.

В это могду, возможно, приступят к ремонту и Метромоста. Накануне объявили аукцион по поиску подрядчиков. На ремонт из областного бюджета готовы выделить 3 миллиона рублей. Это самый молодой из омских мостов, поэтому он не должен быть так сильно изношен. Предполагается, что подрядчик должен заменить новые резиновые компенсаторы на деформационных швах. Для этого их придется разобрать, а значит движение по мосту будет частично ограничено.

Торги назначены на 8 сентября, тогда и определится подрядчик. Работы он должен будет закончить за 45 календарных дней.