Завершить ремонт в Советском парке обещают к 20 сентября

Оксана Фадина проверила работу по благоустройству парка. Подрядчики пообещали ей закончить все к концу сентября.

В Омске продолжается ремонт Советского парка. Благоустройство там началось в прошлом году, но вызвало много нареканий. Подрядчик постоянно срывал сроки, а когда доделал работы в спешке, результат долго не продержался. Тогда на центральной площади провалилась плитка, выявили и ряд других замечаний.

В этом году подрядчиков по благоустройству сменили. Они выполняют работу более качественно, но из-за проволочек с оформлением документов работы снова затягиваются. Об этом подрядчики рассказали Оксане Фадиной во время ее визита в парк. Закончить работы планировали к 1 сентября, но сейчас обещают полностью сдать объект к 20 числу. Эти сроки назвали представители подрядчика, которые занимаются обустройством пешеходных зон. Работы ведутся и на входе, где должны установить красивую инсталляцию. Ее уже начали монтировать, но в процессе решили заменить материалы, потому что результат заказчиков не устроил. Сейчас подрядчики ждут перекрытия из новых материалов.