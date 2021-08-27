Морковь и картошка снова стали доступными: В Омске подешевели сезонные овощи

походы по магазинам стали доступнее для омичей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омская мэрия опубликовала данные еженедельного мониторинга цен на 76 товаров первой необходимости.

По итогам прошлой недели подешевели морковь (20%), огурцы (22,5%), помидоры (12,6%) и картофель (13%). Это вполне предсказуемо для сезона, когда поспевают эти овощи.

А вот сосиски и другие мясные продукты незначительно выросли в цене. Также подорожали рыбные консервы, охлажденная курятина и печенье. Самый большой скачок цен – почти на 10% – у сгущенки.

Из непродовольственных товаров незначительно подешевел детский шампунь, немного подорожал стиральный порошок, сообщает пресс-служба департамента городской экономической политики.