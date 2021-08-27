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Общество27 августа 2021 9:21

Сотрудники МЧС спасли пьяного омича, который хотел переплыть Иртыш и чуть не погиб

Державшегося на воде из последних сил мужчину заметили случайно
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Когда мужчину заметили спасатели, он уже почти выбился из сил. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Когда мужчину заметили спасатели, он уже почти выбился из сил. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Едва не закончились трагедией пьяные приключения жителя Омска, решившего покорить Иртыш и переоценившего свои возможности. Все произошло в районе метромоста.

Когда попавшего в беду человека случайно заметили сотрудники Госинспекции по маломерными судам, возвращавшиеся из очередного патруля, он уже почти выбился из сил.

– Мы поспешили к утопающему, – рассказал старший инспектор ГИМС Дмитрий Величко. – Он уже из последних сил держался на плаву. Бросив ему спасательный круг, подняли на борт катера и доставили на берег. По первичным признакам мужчина находился в состоянии опьянения.

Пьяный в воде – наполовину утопленник, цитирует народную мудрость пресс-служба областного ГУ МЧС и в качестве аргумента приводит неумолимую статистику. За лето в регионе утонули 16 пьяных местных жителей, купавшихся на диких пляжах.