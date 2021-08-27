Летняя школа русского языка и культуры Сибири в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Омск вновь продемонстрировал свое гостеприимство и теплый прием. На протяжении двух недель ребята из Австрии, Германии и Швейцарии были непосредственно погружены в русский язык и культуру Сибири через уроки русского языка по утрам, интерактивные семинары и мастер-классы по русской культуре и истории во второй половине дня, вечернюю социальную программу, а также поездки в места с историческим и культурным значением.

На церемонии открытия участники познакомились с сотрудниками международного отдела, преподавателями и волонтерами ОмГУ, прошли тест на определение уровня владения русским языком и отправились в центр города для участия в квесте. Маршрут квеста включал 7 станций - Соборная площадь, Тарские ворота, памятник Ф.М. Достоевскому, Омская крепость, Шар Бухгольца, Серафимо-Алексиевская часовня и Драмтеатр. Участники выполняли различные задания, связанные с историей Омска, известными личностями и достопримечательностями города.

С первого дня ребятам некогда было скучать. Главная задача Летней школы русского языка и культуры Сибири — научить участников общению на русском языке в самых разных ситуациях. Поэтому программа была насыщенной. Каждый будний день иностранные гости посещали музеи, выставки, парки Омска, а по выходным их ожидали увлекательные поездки в Ачаирский монастырь и в музей-заповедник «Старина Сибирская» в Большеречье.

Что может сплотить людей разных национальностей и создаст теплую, веселую и немного праздничную атмосферу, как не совместные занятия кулинарией? А уж лепка вареников – истинное удовольствие! Во многих русских семьях существует традиция собираться вокруг обсыпанного мукой стола и под шутки и анекдоты лепить вареники. Эту традицию с радостью подхватила Летняя школа. Во время кулинарного мастер-класса участники узнали, в чем заключается успех идеального теста, начинки и технологий, а также почему вареники – одно из самых любимых блюд русской кухни. Все завершилось совместной трапезой, где каждый смог пообщаться в неформальной обстановке.

На церемонии закрытия студенты сыграли в интерактивную игру «Достопримечательности города Омска», представили свои итоговые проекты на тему «То, что поймут только русские люди» и получили сертификаты об окончании курса, церемония завершилась чаепитием с яблочным пирогом.

Джулия приехала в Омск из Швейцарии. Она уже окончила университет, и в январе планирует начать писать диссертацию для получения степени PhD. Она начала изучать язык в 2013 году, потом был небольшой перерыв, а в этом году Джулия возобновила свои занятия: «Я работаю в университете в Цюрихе, изучаю историю, хочу начать работать с текстами и документами, написанными на русском языке. Пока еще мне сложно даются причастия, деепричастия, произношение, скорость речи».

Джулия в России не в первый раз: она уже была в Петрозаводске, Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Сочи. «Мой молодой человек тяжело воспринял разлуку, но он знает, как мне нравится изучать русский язык и проводить время в России, - рассказывает Джулия. - Мои родители были очень рады, что мой договор одобрили и границы открылись. Они интересуются разными культурами и любят путешествовать. Я каждый день делюсь фотографиями, им очень интересен Омск, какие здесь люди и национальная кухня. Мне в Омске все очень понравилось. Люди добрые, открытые и гостеприимные. Хорошая программа, профессиональные волонтеры».

Стоит отметить, что ОмГУ стал одним из немногих университетов России, где Летняя школа русского языка и культуры прошла в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил и норм.