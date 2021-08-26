В Омске изменили режим работы дачных маршрутов

Дачные маршруты будут ходить три раза в неделю. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Близится осень, а значит и дачный сезон тоже будет подходить к концу. Как сообщили в департаменте транспорта мэрии, уже с 30 августа садовые маршруты перейдут на осеннее расписание. Это значит, что большинство из них будут курсировать до дач всего три раза в неделю. Если верить расписанию, то ходить большинство автобусов будут по вторникам, средам и в выходные. Также рейсы сохранятся в праздничные дни.

Планируют, что автобусы осенью будут возить дачников по такому расписанию. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В пресс-службе администрации также отметили, что некоторые рейсы могут отменить, если погода подведет. Поэтому в дождь и холод дачники на участки могут не попасть. Продолжат курсировать дачные маршруты до 17 октября, после этого добраться до своих участков у омичей получится только на личном транспорте.