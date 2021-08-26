Поссорились по малозначительному поводу: Житель Омска насмерть забил приятеля молотком

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередная серия бесконечного омского сериала под названием «Выпивали» произошла в Ленинском округе. 38-летний и 41-летний приятели что-то отмечали, потом завязалась дискуссия. Младший из собеседников обиделся, схватил молоток и начал им бить старшего по голове. 24 августа труп обидчика нашли в его квартире.

– Подозреваемый задержан, свою вину в совершении преступления признал полностью, сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Расследование продолжается.

Собутыльник погибшего толком не смог вспомнить, что его так сильно огорчило, поэтому в протоколе допроса написали «конфликт из-за незначительного повода». Фигуранту грозит до 15 лет колонии.