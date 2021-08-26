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Общество26 августа 2021 9:08

Прокуратура заинтересовалась отсутствием горячей воды в омской многоэтажке

Омичи месяц платили за горячую воду, а получали чуть теплую
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи два месяца пытались добиться возвращения горячей воды. Получилось только после обращения в прокуратуру.

Омичи два месяца пытались добиться возвращения горячей воды. Получилось только после обращения в прокуратуру.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Свое недовольство в соцсетях выразили омичи, проживающие в многоэтажке на лице Крупской. Жители пожаловались, что пережили плановое отключение горячей воды этим летом, да вот только включения так и не дождались. При этом по документам выходило, что горячее водоснабжение восстановлено, но по факту вода шла чуть теплая.

Случаем заинтересовалась прокуратура и назначила проверку. Как рассказали в пресс-службе ведомства, по ее результатам выяснилось, что на протяжении двух месяцев с 17 июня по 17 августа в доме температура горячей воды колебалась от 20 до 54 градусов, а это нарушает соответствующие нормы. В адрес снабжающей организации прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении. За устранением нарушении в ведомстве пообещали проследить.