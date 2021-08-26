В Омске назначили нового главу Роскомнадзора

В Омске главой Роскомнадзора стал Сергей Гаглов. Фото: 55.rkn.gov.ru

В Омском отделении Роскомнадзора произошли серьезные кадровые перестановки. Исполняющим обязанности руководителя там стал 55-летний Сергей Гаглов. Раньше он 8 лет занимал пост заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области, так официально называется Роскомнадзор.

Прежний глава продолжил работу в смежной сфере. Сергей Обметкин, который возглавлял ведомство почти 9 лет с 2012 года, стал начальником управления по Омской области филиала федерального предприятия «Главный радиочастотный центр» в Сибирском округе. Эта организация тесно сотрудничает с Рскомнадзором, обеспечивает сопровождение их контрольно-надзорных и регуляторных функций.