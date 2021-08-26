Омич украл из магазина шампанское и попал под «газель», убегая от продавца

Грабителя отправили в колонию на полгода. Фото: Архив "КП"

Возможно, жизнь «героя» этой истории сложилась бы иначе, направь он свою целеустремленность в нужное русло. Но прошлой весной омич решил раздобыть себе спиртное, чтобы отметить День труда. Выбор пал на шапманское.

Грабитель-эстет схватил с полки бутылку игристого и двинулся к выходу. Несмотря на протесты персонала магазина, он вышел на улицу.

Убегая от гнавшегося следом продавца, мужчина «столкнулся, на дороге с «газелью», как формулируют это силовики. Но добытую с боем бутылку, фигурант отстоял и в ДТП. Он донес драгоценный сосуд до соседнего двора, где и опорожнил.

Только после этого грабитель поддался уговорам водителя той самой «газели» и вернулся на место происшествия. Где его и задержали полицейские.

Как выяснилось, он уже был судим за мелкое хищение. Теперь мужчине предстояло отвечать по более тяжкой статье.

– Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.