На сутки без воды останутся жители микрорайона Заозерный в Омске

Почти сутки без воды придется провести омичам в районе Нефтяников. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Завтра вечером, 26 августа, без холодной воды останутся жители микрорайона Заозерный в Нефтяниках. «ОмскВодоканал» сообщает о работах на водопроводе на улице Заозерной вблизи дома №5. Из-за этого воды не будет с 23:00 26 августа до 22:00 27 августа. Воды не будет не только в жилых зданиях, под отключения также попадут административные здания, несколько детских садов и школ, а также Первомайский рынок и кинотеатр «Первомайский», уточнили в Водоканале.

Адреса, попадающие под отключение:

Жилые дома:

- Заозерная, 1, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 11в, 13а, 13/1, 15/1, 15/2, 17, 17а;

- Бородина, 33, 37, 37а, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 47, 48;

- Сергея Тюленина, 11, 12, 13, 14, 15, 18;

- Менделеева, 23, 23а, 25, 25а, 27, 32б, 33.

Административные здания:

- Заозерная, 1а (детский сад № 165);

- Заозерная, 9в (специализированный дом ребенка);

- Заозерная, 11г (школа № 4);

- Заозерная, 11/1 (Первомайский рынок и прилегающие киоски — Заозерная, 9б, к. 4, 9б, к. 11, 11/1а, 11/1д, 11/1и, 11/1е, 11д1, 11к3, 11/3, 11/16, 11/19, 11/1к, 11/14а, 11/14б);

- Заозерная, 15 (кинотеатр «Первомайский»);

- Заозерная, 15а (детский сад № 342);

- Заозерная, 15/5, 19а, 32, к. 3, 32/5;

- Менделеева, 23к1;

- Сергея Тюленина, 5в;

- Бородина, 42, к. 1, 44;

- Бородина, 39а (детский сад № 216);

- Бархатовой, 6г (школа № 106).

Омичей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать свой день.