В Саргатском районе Омской области нашли бешенство у коров

В Омской области впервые за год бешенством заразились коровы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году в Омской области фиксируют довольно много случаев бешенства у животных. Болеют им не только дикие звери, но и домашние животные, а также скот. Об очередном случае заражения стало известно накануне. В деревне Увальная Бития Саргатского района вирус бешенство нашли у крупного рогатого скота, сообщает Роспотребнадзор.

В деревне, как и всегда в таких случаях, ввели карантин. Проводятся мероприятия по предотвращению распространения вируса за пределы деревни, за этим следят специалисты ведомства. В 2021 году это будет уже 21 случай заболевания животных бешенством. Для сравнения, в прошлом году зафиксировали всего 16 случаев бешенства в регионе. Коровы за год заразились бешенством впервые, также вирус уже находили в Омском районе, совсем недалеко от города.