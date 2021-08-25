В Омской области сотрудники Росгвардии провели оперативно-профилактическую операцию «Арсенал»

Житель Исилькуля добровольно сдал росгвардейцам два ружья, которые нашел в лесу. Фото: Управление Росгвардии по Омской области

На территории Омской области Управлением Росгвардии по Омской области в период с 29 июля по 20 августа организовано и проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Основные задачи операции: обеспечение контроля за учетом, хранением и использованием оружия; профилактика утрат, хищений оружия.

Сотрудниками Росгвардии проведено более 2 тысяч проверок владельцев оружия, при этом выявлено 80 административных правонарушений. Изъято 184 единицы оружия, в том числе 45 единиц с нарезным стволом.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения мероприятия, являются нарушения установленных сроков перерегистрации и правил хранения гражданского оружия.

За нарушение правил хранения, ношения оружия и патронов к нему у жителя Черлакского района изъято принадлежащее ему огнестрельное гладкоствольное оружие, которое находилось вне сейфа. Гражданин привлечен к административной ответственности по ч.4 ст.20.8 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

За период операции гражданами добровольно выдано 9 единиц огнестрельного и газового оружия.

Так, 13 августа в отделение лицензионно-разрешительной работы Исилькульского района обратился 36-летний житель г. Исилькуля, который добровольно выдал две единицы незарегистрированного оружия 12 и 16 калибров, которые были найдены им в лесу. После проведения экспертизы местному жителю, добровольно сдавшему оружие, будет выплачено денежное вознаграждение.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Омской области напоминает, что в регионе проводится акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия на возмездной основе.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов, предусмотренное статьей 20.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, штраф гражданам составит от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой.

В соответствии со статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.