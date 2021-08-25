Съездили на рыбалку: Житель Омской области лишился ноги после случайного выстрела

ЧП случилось из-за грубейшего нарушения правил обращения с оружием. Фото: УМВД России по Омской области

В этой истории получилось почти по Чехову: если ружье есть, оно обязательно выстрелит. А, если при этом еще нарушить все мыслимые правила обращения с ним, оно точно кого-нибудь покалечит.

Так произошло в деревне Ермаковке, расположенной в Тарском районе Омской области. 33-летний местный житель отправился на рыбалку вместе с 24-летним двоюродным братом. Мужчина решил взять в собой ружье «Вепрь», чтобы его пристрелять. Незадачливый охотник так и не привел план в действие. Вернувшись домой, он начал разряжать оружие, не отсоединив магазин. И на собственном горьком опыте убедился, что делать так нельзя.

Владелец автомата случайно нажал на спуск, раздались два выстрела. Обе пули прошли насквозь через заднюю дверь машины, на которой приехали братья: одна попала в забор, вторая в бедро родственника.

Пули насквозь прошли через дверь автомобиля. Фото: УМВД России по Омской области

Виновник ЧП сразу же повез истекавшего кровью потерпевшего в больницу. Но было потеряно слишком много времени. Молодому человеку пришлось ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь.

– Огнестрельное оружие изъято сотрудниками полиции, на месте происшествия обнаружено 8 патронов, две гильзы, фрагмент металла оболочки пули, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – После получения заключения судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести вреда здоровью 24-летнего жителя Тарского района следователем будет принято процессуальное решение.