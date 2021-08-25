Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 12:08

Из-за экологических проблем Омск посетит вице-премьер Абрамченко

Вместе с первыми лицами региона политик обсудит экологические вопросы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вицепремьер обсудит с местными властями стояние экологии и реализации экологических нацпроектов.

Вицепремьер обсудит с местными властями стояние экологии и реализации экологических нацпроектов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро в Омск приедет вицепремьер Виктория Абрамченко. По информации облправителства, основными вопросами для обсуждения станут экологические проблемы, реализация программы «Чистый воздух» и строительство Красногорского гидроузла. Этот объект за два дня в Омске вицепремьер планирует посетить лично. Ждут федерального чиновника в Омске уже завтра, 26 августа.

После прямой линии с президентом на экологические проблемы Омска обратили внимание на высоком федеральном уровне. 30 июня Абрамченко уже утвердила комплексный план по улучшению экологии в Омске. По нему к 2024 году должны существенно снизиться выбросы в атмосферу.