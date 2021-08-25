В облправительстве обсудили, как обезопасить трассу «Омск-Тюмень»

Аварии на трассе до Тюмени не редкость. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Среди омичей за трассой «Тюмень-Омск» прочно закрепилось неприятное и пугающее название «трасса смерти». И действительно, на ней часто происходят серьезные аварии, в которых гибнут люди или получают серьезные травмы. Уже не первый раз пытаются предпринять меры по уменьшению аварийности на этой дороге. Накануне на совещании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными причинами ДТП, как отметили на заседании, являются нарушение правил ПДД, скоростного режима и управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Для уменьшения числа аварий губернатор Омской области поручил проработать вопрос расширения трассы в некоторых местах до 4 полос. Также будут реализовываться и другие меры: зимой более оперативно будут убирать снег и лед, увеличат количество камер видеонаблюдения и изменят зоны ограничения скоростного режима.