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Общество25 августа 2021 9:45

В Омской области будут судить замглавы района, который брал взятки деньгами и алкоголем

У него арестовали машину, оружие и счета
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Несмотря на то, что фигуранта поймали с поличным, он не признал вины в инкриминируемом ему преступлении.

Несмотря на то, что фигуранта поймали с поличным, он не признал вины в инкриминируемом ему преступлении.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области будут судить замглавы Таврического района. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Свою «помощь» мужчина оценил в 300 тысяч рублей и бутылку спиртного. Первую часть суммы он получил 12 августа, при передаче ему второй половины чиновника задержали.

– Взятка предназначалась за способствование расторжению концессионного соглашения в отношении находящихся в муниципальной собственности объектов водоотведения (здания канализационных насосных станций, канализационные сети), заключенного между администрацией Таврического района и коммунальным предприятием, а также заключению между данными сторонами договора аренды в отношении вышеуказанных объектов водоотведения в нарушение требований законодательства, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вину в преступлении чиновник не признал. На его имущество общую сумму 1,1 млн рублей – машину, оружие и счета – на наложили арест.