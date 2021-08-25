В Омской области будут судить замглавы района, который брал взятки деньгами и алкоголем

Несмотря на то, что фигуранта поймали с поличным, он не признал вины в инкриминируемом ему преступлении. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области будут судить замглавы Таврического района. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Свою «помощь» мужчина оценил в 300 тысяч рублей и бутылку спиртного. Первую часть суммы он получил 12 августа, при передаче ему второй половины чиновника задержали.

– Взятка предназначалась за способствование расторжению концессионного соглашения в отношении находящихся в муниципальной собственности объектов водоотведения (здания канализационных насосных станций, канализационные сети), заключенного между администрацией Таврического района и коммунальным предприятием, а также заключению между данными сторонами договора аренды в отношении вышеуказанных объектов водоотведения в нарушение требований законодательства, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вину в преступлении чиновник не признал. На его имущество общую сумму 1,1 млн рублей – машину, оружие и счета – на наложили арест.