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Общество25 августа 2021 9:31

Дату празднования Дня города могут снова изменить

Но точно об этом будет известно после заседания оперштаба
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Проводить гулянья планируют на Соборной площади.

Проводить гулянья планируют на Соборной площади.

Фото: ВКонтакте

В Омске так и остается открытым вопрос о проведении празднования Дня города. Его уже перенесли с апреля на сентябрь из-за сложной обстановки по коронавирусу. Планировалось, что проведут праздник 11 сентября. Но сейчас, похоже, и эта дата может измениться.

На сайте госзакупок появился новый аукцион на проведение праздничных мероприятий, но предполагаемая дата там указана еще на неделю позже, 18 сентября. В программе по-прежнему есть выступление знаменитости – в город все же приедет Владимир Пресняков. Также запланирована продолжительная шоу-программа и 15-минутный салют. Есть и небольшие изменения. Главным местом для праздника решили сделать Соборную площадь, а не площадь Победы, как было раньше.

Как именно будет проходить праздник и в какой день, решат на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, который состоится в понедельник, 30 августа. Там же обсудят и текущую эпидемиологическую обстановку.