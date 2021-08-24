В Омске судят бывших сотрудников банка, за сокрытие недостачи в 120 миллионов

Теперь вместо недостачи владельцам приходится разбираться с миллиардными долгами перед вкладчиками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске начали рассматривать дело в отношении двух бывших сотрудников банка АО «Банк Сибэс». По материалам дела, в 2017 году они работали в компании в должностях главного бухгалтера и руководителя риск-менеджмента. В том же году Центробанк провел проверку деятельности банка и обнаружил крупную недостачу 120 миллионов рублей. Это объяснили выдачей средств двум сотрудникам, но резерв для возмещения возможных потерь при выдаче средств не создали. Центробанк внес предписание все же сформировать его, но, как оказалось, исполнение предписание могло стать причиной для лишения банка лицензии. Чтобы этого избежать фигуранты дела оформили документы на несуществующие сделки на необходимую сумму и предоставили отчетность на проверку. Вот только обман не сработал, подделки выявили, а у банка отозвали лицензию. Теперь банк задолжал вкладчикам около 2,4 миллиардов рублей.

Заседания по делу продолжаются, как сообщают в пресс-службе прокуратуры Омской области, на ближайшем заседании сторона обвинения начнет выступление в прении сторон. Бывшие работники банка обвиняются во внесении изменений в отчетность и предоставлении недостоверных сведений в Центробанк для сокрытия признаков банкротства.