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Общество23 августа 2021 13:58

Последняя жара: Омичам пообещали похолодание до +15 градусов

Судя по долгосрочным прогнозам, эта неделя станет последней жаркой в этом году
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичей ждет неделя 30-градусной жары, а потом резкое похолодание. Впрочем, такие перепады уже успели стать привычными.

Омичей ждет неделя 30-градусной жары, а потом резкое похолодание. Впрочем, такие перепады уже успели стать привычными.

Фото: ВКонтакте

К концу близится календарное лето и, будто на прощание, оно решило порадовать омичей неделей жары. До выходных температура будет держаться около +30 градусов и почти все время будет солнечно. А вот в выходные, если верить синоптикам, резко похолодает до +18, а еще через пару дней, в последний летний день, температура опустится еще ниже, до +15 градусов.

Также со следующей недели пойдут дожди. Жары уже не будет, в среднем температура в начале сентября будет держаться около +20 градусов днем и +10 ночью. Довольно тепло для сибирской осени.