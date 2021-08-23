Последняя жара: Омичам пообещали похолодание до +15 градусов

Омичей ждет неделя 30-градусной жары, а потом резкое похолодание. Впрочем, такие перепады уже успели стать привычными. Фото: ВКонтакте

К концу близится календарное лето и, будто на прощание, оно решило порадовать омичей неделей жары. До выходных температура будет держаться около +30 градусов и почти все время будет солнечно. А вот в выходные, если верить синоптикам, резко похолодает до +18, а еще через пару дней, в последний летний день, температура опустится еще ниже, до +15 градусов.

Также со следующей недели пойдут дожди. Жары уже не будет, в среднем температура в начале сентября будет держаться около +20 градусов днем и +10 ночью. Довольно тепло для сибирской осени.