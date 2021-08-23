С омского кафе, где пятеро посетителей отравились во время банкета, взыскали 243 тысячи рублей

Суд высшей инстанции оставил решение без изменений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неприятный инцидент случился еще в апреле 2019 года. Омичка пригласила друзей на банкет в кафе в честь ее дня рождения. А после него все пятеро попали в больницу с тяжелым пищевым отравлением. Причиной расстройства желудка стала кишечная палочка.

После этого в заведение общепита нагрянула проверка Роспортебнадзора. По ее результатам аналогичный возбудитель инфекции, который скосил гостей, выявили и у семерых сотрудников кафе.

Представитель ответчика не согласился, что в случившемся есть вина заведения. Но следствию удалось установить причинно-следственную связь между приемом пищи истцами и случившейся с ними ЧП.

– Решением Куйбышевского районного суда требования истцов удовлетворены частично, в пользу женщины взысканы денежные средства, уплаченные за услугу по проведению мероприятия (банкета), неустойка, убытки в виде утраченного заработка, компенсация морального вреда, штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя, в общей сумме 200 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В пользу остальных соистцов взыскано в общей сумме 43 тысяч рублей.

Сторона ответчика попыталась обжаловать это решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменения.