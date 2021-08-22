Названы омские районы, где умирают чаще всего

Только за полгода умерло больше 17 тысяч омичей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интересные цифры опубликовали в Управлении ЗАГС Омской области. Там подсчитали, сколько за первые 6 месяцев 2021 года умерло человек и в каких районах смерть фиксировали чаще всего.

Чаще всего, конечно, умирали в Омске - 10 719 человек. В Кировском округе ушло из жизни 3203 сибиряка, в Центральном - 2427, в небольшом Октябрьском округе скончались 1779 омичей. Еще 1692 человека, по данным «СуперОмск», умерло в Ленинском округе и 1618 - в Советском округе.

Самым неблагополучным по статистике муниципальным районом стал Омский. Там с января по июль этого года зафиксировано 602 умерших. В Калачинском районе - 383, в Тарском районе умерло 353 человека. Меньше всего смертей было в Большеуковском - всего 79 омичей скончалось там.

Добавим, что всего за первое полугодие умерло 17 455 омичей. Это очень много, ведь за весь прошлый год, по данным Омскстата, в регионе скончалось 17 330 человек.