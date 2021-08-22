Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+17.9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2021 5:49

В омском аэропорту рассказали, почему там такие дорогие напитки и еда

На это влияет целый ряд факторов
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В аэропорту не скрывают: цены у них не низкие.

В аэропорту не скрывают: цены у них не низкие.

Фото: ВКонтакте

В аэропорту ответили, почему у них такие высокие цены на напитки и разную еду. Как оказалось, на это влияет сразу несколько факторов. Во-первых, в здании аэровокзала всегда большая проходимость. Во-вторых, почти нет конкуренции. Поэтому выбора у пассажиров практически нет.

- Покинуть стерильную зону, чтобы, например, поискать воду дешевле, никак нельзя. Не будем лукавить: это играет на руку и арендаторам, и нам, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ОАО «Омский аэропорт».

Делает продукцию дороже и тот факт, что большинство точек и продавцов работают круглосуточно и без выходных Соответственно у арендаторов вырастают затраты на зарплату. Однако в омском аэропорту уверены, что у нас еще не такая серьезная ситуация с ценами. В других городах они еще выше.

- В некоторых аэропортах дело обстоит куда серьезнее, потому что к потенциальному арендатору предъявляются определенные требования: он должен иметь многолетний опыт работы на рынке в целевом сегменте, пройти оценку по юридическим параметрам, - сообщили в омском аэропорту.