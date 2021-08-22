В омском аэропорту рассказали, почему там такие дорогие напитки и еда

В аэропорту не скрывают: цены у них не низкие. Фото: ВКонтакте

В аэропорту ответили, почему у них такие высокие цены на напитки и разную еду. Как оказалось, на это влияет сразу несколько факторов. Во-первых, в здании аэровокзала всегда большая проходимость. Во-вторых, почти нет конкуренции. Поэтому выбора у пассажиров практически нет.

- Покинуть стерильную зону, чтобы, например, поискать воду дешевле, никак нельзя. Не будем лукавить: это играет на руку и арендаторам, и нам, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ОАО «Омский аэропорт».

Делает продукцию дороже и тот факт, что большинство точек и продавцов работают круглосуточно и без выходных Соответственно у арендаторов вырастают затраты на зарплату. Однако в омском аэропорту уверены, что у нас еще не такая серьезная ситуация с ценами. В других городах они еще выше.

- В некоторых аэропортах дело обстоит куда серьезнее, потому что к потенциальному арендатору предъявляются определенные требования: он должен иметь многолетний опыт работы на рынке в целевом сегменте, пройти оценку по юридическим параметрам, - сообщили в омском аэропорту.