Пока омские чиновники разбирались, кто должен ухаживать за деревьями у Музтеатра, они засохли

Елка просто сгорела на солнце. Фото: ВКонтакте

Парадоксальная ситуация сложилась с новыми зелеными насаждениями у Музыкального театра. Их высадили после реконструкции этого общественного пространства совсем недавно, но многие деревья уже сгорели на солнце. Как оказалось, проблема была в том, что чиновники не могли разобраться, кому же брать эти растения на баланс. Пока они выясняли, деревья просто сгорели без поливки.

В мэрии Омск уже прокомментировали ситуацию. Там заявили, что эту территорию отдали на баланс Музыкальному театру в безвозмездное пользование. Поэтому сотрудники БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" не занимаются ее обслуживанием. Сейчас власти решают, кто это должен делать между своими ведомствами.

- При этом в данный момент благоустроенное имущество, включающее зеленые насаждения и сооружения, не принято на баланс театра по причине отсутствия технической возможности и несоответствия уставной деятельности учреждения культуры, - рассказали в пресс-службе омской мэрии. - Тем не менее в данный момент Администрацией города Омска, Министерством культуры Омской области и Музыкальным театром прорабатывается юридический вопрос восстановления и дальнейшего содержания зеленых насаждений, произрастающих у Музыкального театра.

При этом в данный момент благоустроенное имущество, включающее зеленые насаждения и сооружения, не принято на баланс театра по причине отсутствия технической возможности и несоответствия уставной деятельности учреждения культуры. Тем не менее в данный момент Администрацией города Омска, Министерством культуры Омской области и Музыкальным театром прорабатывается юридический вопрос восстановления и дальнейшего содержания зеленых насаждений, произрастающих у Музыкального театра.