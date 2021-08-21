Последнее тепло: Омичей ждет неделя с жарой +30

Жителей Омска ждет отличная погода. Фото: ВКонтакте

Последняя летняя неделя обещает быть очень теплой. По крайней мере, по прогнозам синоптиков. Понедельник начнется с 30-градусной жары. Причем она простоит все последние 7 дней августа. Ночами будет холодать до +17.

Жаркие деньки омрачат дожди с грозами. Временами будет ветрено. Дожди обещают в первые дни недели - 23 и 24 августа. В первые дни сентября заметно похолодает, солнце будет уже греть не так хорошо. Тем не менее, омичей ждет теплая и сухая погода. Но не исключены кратковременные дожди.