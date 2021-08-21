Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+11.4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2021 5:05

Последнее тепло: Омичей ждет неделя с жарой +30

Но все омрачат дожди и грозы
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителей Омска ждет отличная погода.

Жителей Омска ждет отличная погода.

Фото: ВКонтакте

Последняя летняя неделя обещает быть очень теплой. По крайней мере, по прогнозам синоптиков. Понедельник начнется с 30-градусной жары. Причем она простоит все последние 7 дней августа. Ночами будет холодать до +17.

Жаркие деньки омрачат дожди с грозами. Временами будет ветрено. Дожди обещают в первые дни недели - 23 и 24 августа. В первые дни сентября заметно похолодает, солнце будет уже греть не так хорошо. Тем не менее, омичей ждет теплая и сухая погода. Но не исключены кратковременные дожди.