Буйный омич набросился на врача, который пытался ему помочь

Росгвардейцы помогли задержать буйного пациента. Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

В очередной раз врачи столкнулись с буйным и неблагодарным пациентом. Справиться с ним своими силами не вышло. Инцидент произошел накануне в приемном отделении больницы.

Туда доставили 37-летнего омича с ушибами и ссадинами после падения. Откуда и куда он упал так и осталось неизвестным, потому что врач и осмотр толком провести не успел. Дебошир от чего-то решил, что с ним обходятся не вежливо и начал скандалить. Совсем скоро в ход пошли кулаки. Омич несколько раз ударил по голове медика.

Справиться с ним самостоятельно сотрудники больницы не смогли, поэтому воспользовались тревожной кнопкой. На место прибыл наряд Росгвардии, который и задержал дебошира. После окончания осмотра выяснилось, что медицинская помощь ему и не нужна, отметили в пресс-службе ведомства. Для дальнейших разбирательств его отправили в полицию.