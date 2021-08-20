Омич прошелся по капоту машины, перегородившей пешеходный переход

Омич решил перейти дорогу прямо через мешающую ему машину. Фото: скриншот с видео

Пожалуй, спорные ситуации между водителями и пешеходами на дорогах никогда не исчезнут. Свидетелями одной из таких стал омич, попавший накануне в пробку на улице Ленина в районе пересечения с Чокана Валиханова. По вечерам там всегда переходит дорогу много людей: кто-то спешит домой, а кто-то прогуливается по центру.

Один из водителей остановился прямо посреди разметки пешеходного перехода, когда загорелся зеленый. Другие водители остановились перед ней, чтобы пропустить пешеходов. Людям пришлось обходить машину. Одному из омичей не понравился такой поступок автовладельца, поэтому он взобрался на капот и прошел по нему. Сразу после этого водитель отъехал в соседний ряд, где было свободное место.

В комментариях омичи разделились на два лагеря: одни считают, что водитель ничего предосудительного не сделал, а стал жертвой обстоятельств, а другие даже поддерживают пешехода и отмечают, что водитель мог бы отъехать и раньше.