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Общество20 августа 2021 9:00

В Омске заблокируют сайт-клон цирка, на котором продавали билеты по завышенной цене

С владельцами сайта будет разбираться прокуратура
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам пытались продавать билеты в цирк по завышенной цене.

Омичам пытались продавать билеты в цирк по завышенной цене.

Накануне в официальной группе Омского цирка появилось предупреждение о мошенниках. В Интернете появился сайт-клон, который предлагал омичам билеты по завышенной цене.

- Официально заявляем: Омский филиал «Росгосцирка» не имеет никаких отношений с владельцами этого сайта, купить настоящие билеты на программы Омского цирка на этом сайте реально нельзя, - сообщили представители цирка.

Деятельностью сайта заинтересовалась прокуратура. Оказалось, что сайт действительно продает поддельные билеты и просит за них в несколько раз больше, чем они реально стоят. В пресс-службе ведомства сообщили, что обратились в суд с просьбой заблокировать сайт-клон. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении