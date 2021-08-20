С начала года специалисты Управления Россельхознадзора проконтролировали вывоз с территории Омской области около 200 тысяч тонн зерна

В результате пресечено 10 попыток вывоза зерна без фитосанитарных сертификатов, за аналогичный период 2020 года была пресечена 41 попытка.

Все транспортные средства возвращены на территорию Российской Федерации для оформления перевозчиками фитосанитарных сертификатов на груз.

Кроме того, специалистами Управления на ФКП проконтролировано более 2500 транспортных средств с плодоовощной продукцией и лесоматериалами, выявлено 5 нарушений.

Всего с начала года на территорию региона не допущен ввоз около 2,5 тысяч тонн растительной продукции.

Во всех случаях виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)»).

В целях пресечения незаконного вывоза зерна и растительной продукции в Республику Казахстан налажено межведомственное взаимодействие, организована рабочая группа.

Специалистами Управления контроль осуществляется в круглосуточном режиме на четырех ФКП . Кроме того, на ФКП «Черлакский» и «Исилькульский» круглосуточное дежурство осуществляется Омской таможней, на ФКП «Одесский» и «Русско-Полянский» - проводятся совместные рейдовые мероприятия с Западно-Сибирским МУГАДН, Омской таможней и УМВД России по Омской области.

Налажена работа с УФНС России по Омской области, ежемесячно информация по выданным фитосанитарным сертификатам направляется в налоговую службу. По представленным документам в отношении компаний-экспортеров проводятся налоговые проверки для доначисления налогов. За 2 квартал 2021 года для проведения проверочных мероприятий документы направлены по 9 компаниям-экспортерам.

Отметим, что по объему экспорта зерновых культур (в денежном выражении) среди регионов Сибирского федерального округа Омская область занимает 1 место, на 2 месте Новосибирская область, 3 место Алтайский край.