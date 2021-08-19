Пытавшегося переплыть Иртыш подростка унесло течением

Двум приятелям удалось справиться с течением, а третьего унесло. Парню все же удалось удержаться на воде и добраться до берега. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Накануне омичи, прогуливаясь по берегу Иртыша, заметили в воде несколько человек. Они уже отплыли далеко от берега и заплыв давался им с трудом. Пловцов было трое, но одного из них начало сносить течением. Об этом омичи и сообщили в МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что вызов поступил в 16:00. Уже через 10 минут спасатели были на месте. Два подростка смогли доплыть до острова, который находится на середине реки, а третьего видно не было. Спасателям выбившиеся из сил дети рассказали, что хотели перебраться через Иртыш вплавь, но их друга унесло течением. Они опасались, что подросток утонул.

Всех троих подростков благополучно вернули на берег. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

- Примерно в трехстах метрах мы обнаружили лежащего на берегу без сил молодого человека. Убедившись, что он в порядке, мы эвакуировали с острова всех троих. С каждым провели серьезную беседу о том, что их беспечность могла привести к трагедии, - отметил инспектор ГИМС Сергей Плясов.

Уже на берегу подростков передали полиции. Вместе с родителями их ждет серьезный разговор в полиции. А МЧС напоминают, что в регион вернулась теплая погода, отдых у воды станет более востребованным. Из-за этого нужно более пристально следить за детьми, которые подвержены наибольшей опасности на воде.