В Омской области с обрыва упал инвалид-колясочник

В Омской области мужчина с ограниченными возможностями оказался в безвыходном положении. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Сегодня утром в Омской области произошел несчастный случай. В 7:50 в МЧС по Тарскому району позвонили обеспокоенные люди и сообщили, что с крутого берега реки Аркарка упал местный житель. Он не смог выбраться сам, так как имеет инвалидность и передвигается только в кресле. Пожарные были на месте уже через 3 минуты. Берег в том месте обрывистый, даже здоровому человеку подняться самостоятельно сложно. Спасатели решили, что для подъема будут использовать веревку.

Чтобы вытащить мужчину, спасатели использовали веревку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

- Вдвоем мы спустились вниз, обвязали мужчину веревкой и, поддерживая его под руки, дали команду к подъему. Находившиеся на верху обрыва пожарные принялись тянуть веревку, - рассказал об операции командир отделения 58 пожарно-спасательной части Сергей Кислицин.

Берега в этих местах очень крутые. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

К счастью, после падения мужчина не пострадал и травм не получил. С ним сейчас все хорошо.