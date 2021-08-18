Омичка украла кошелек у пенсионерки в супермаркете

Женщина увидела кошелек с деньгами и решила оставить себе, а не возвращать владельцу. Фото: скриншот с видео

Омичей просят помочь в поисках женщины, оставившей без денег пенсионерку. Все произошло в супермаркете в дома №2/2 на улице 6-я Станционная. За покупками местная 60-летняя пенсионерка пришла днем и, пока складывала покупки, забыло о кошельке, да так и ушла, оставив его на столике. Правда, женщина вернулась, но кошелька уже не было.

Оказалось, что его нашла другая покупательница с ребенком, но отдавать кассирам не стала. В кошельке были 8000 рублей. В полиции просят сообщить, если вы узнали подозреваемую омичку и знаете, где она может находиться. Предварительно известно, что женщина уехала с ближайшей остановки на автобусе №55.