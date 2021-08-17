В Омской области прибавилось 385 больных ковидом

Ежедневный прирост зараженных все еще остается высоким. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области за прошедшие суки коронавирусом заразилось 385 человек. За все время пандемии этот показатель уже составил 67 829 человек.

Увеличилось немного и число выздоровевших. За сутки выписали 302 омича. Обычно этот показатель заметно ниже. За все время пандемии справиться с болезнью удалось 49 176 людям.

К сожалению, продолжает прибавляться и число умерших. Всего в Омской области насчитали 1 860 человек, не переживших ковид. За сутки умерли 11.

В прививочной компании поучаствовали 530 190 омичей. Полностью привиты из них 417 554 человека, а второго компонента прививки ждут 112 636 человек.